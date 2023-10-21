Депутат Гурулёв объяснил свои слова про уничтожение нелояльных Путину россиян: это враги

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв, который заявил, что не доверяющих Владимиру Путину россиян надо уничтожить, рассказал, что имел в виду.

Фото: ВК-аккаунт Андрея Гурулёва

Гурулёв объяснил, что говорил об уничтожении только тех россиян, которые призывают завершить спецоперацию на Украине.

"Как завершить? Сдаться?... Это оппозиция или враги? Наверное, это враги, правда?" — цитирует слова депутата "Чита.ру".

Он уверен, что мечтающие о прекращении СВО люди не заслуживают снисхождения.

"Как с ними надо обходиться? Смотреть или уничтожать?" — задался вопросом Гурулёв.

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