Депутат Госдумы Андрей Гурулёв, который заявил, что не доверяющих Владимиру Путину россиян надо уничтожить, рассказал, что имел в виду.
Гурулёв объяснил, что говорил об уничтожении только тех россиян, которые призывают завершить спецоперацию на Украине.
"Как завершить? Сдаться?... Это оппозиция или враги? Наверное, это враги, правда?" — цитирует слова депутата "Чита.ру".
Он уверен, что мечтающие о прекращении СВО люди не заслуживают снисхождения.
"Как с ними надо обходиться? Смотреть или уничтожать?" — задался вопросом Гурулёв.
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Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.