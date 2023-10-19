Жители не хотят переименовывать село Лох: гордимся этим названием

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители села Лох не желают переименовывать свой населённый пункт. Напротив, они гордятся этим названием, которое уже давно стало туристическим брендом. Об этом сообщил глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьёв.

Фото: Openverse

"Я вам скажу однозначно, что жители села Лох гордятся этим названием. Этот вопрос по переименованию никогда не стоял. И, я уверен на 100%, что жители это не поддержат. Потому что Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут", — подчеркнул Воробьёв, слова которого приводит Газета.Ru.

Чиновник добавил, что "лох" — это совсем не обязательно плохое слово. Он отметил, что, например, в словаре Даля этому слову даются исключительно положительные расшифровки.

Воробьёв уверен, что депутаты Госдумы должны заняться более важными вопросами, чем переименовывание населённых пунктов.

Ранее фракция "Новые люди" предложила законопроект, который запрещает использовать названия населённых пунктов, которые могут быть оскорбительными и принижающими достоинства жителей.

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