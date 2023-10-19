Пасынок Стаса Намина Роман Микоян, которого подозревают в убийстве двух родственников в Подмосковье, активно снимал ролики в социальных сетях.
В доме Московской области нашли тела 30-летнего сына и 85-летней тёщи Стаса Намина.
Музыкант Стас Намин рассказал о склонности пасынка к асоциальному поведению. Подозреваемый в двойном убийстве мужчина был блогером. Он снимал развлекательный контент в соцсетях. В роликах участовала его супруга.
На одном из роликов мужчина с супругой весело забрасывет шарик от пинпонга в стакан.
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