Подозреваемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина был блогером: найдены его видео в соцсетях

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Пасынок Стаса Намина Роман Микоян, которого подозревают в убийстве двух родственников в Подмосковье, активно снимал ролики в социальных сетях.

Фото: Ролик из Телеграм-канала Небожена

В доме Московской области нашли тела 30-летнего сына и 85-летней тёщи Стаса Намина.

Музыкант Стас Намин рассказал о склонности пасынка к асоциальному поведению. Подозреваемый в двойном убийстве мужчина был блогером. Он снимал развлекательный контент в соцсетях. В роликах участовала его супруга.

На одном из роликов мужчина с супругой весело забрасывет шарик от пинпонга в стакан.

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