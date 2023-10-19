Музыкант Намин не одобрял образ жизни задержанного пасынка Романа Микояна

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Музыканту Стасу Намину не нравился образ жизни пасынка Романа Микояна, которого подозревают в убийстве двух родственников в Московской области.

Фото: openverse

Как пояснил продюсер, жестокость и "низость поступков" сопровождали Романа с детских лет. Он напомнил, что принял Микояна в семью после свадьбы с его матерью Галиной Ткаченко.

"Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам", — сообщил представитель пресс-службы Центра Намина в беседе с РИА Новости.

При этом в материале сказано, что Ткаченко не замечала ничего странного в поведении Романа и постоянно оправдывала его.

Ранее в одном из домов Подмосковья обнаружили тела 30-летнего сына и 85-летней тёщи Стаса Намина с большим количеством ножевых ранений. Микоян проходит главным подозреваемым по этому делу, его задержали в Истринском районе Московской области.

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