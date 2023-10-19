В Красноярске инсталляцию украсили изображением российского триколора. Жители города заметили на флаге РФ значок сайта США.
Местные жители опубликовали кадры, на которых можно увидеть водяной знак Shutterstock — компании США, специализирующейся на предоставлении стоковых снимков.
"Нормально триколор дёрнули из Шаттерстока между прочим. Ай-яй-яй, ребята" — комментирует житель города свой ролик.
В пресс-службе городской администрации назвали произошедшее технической ошибкой.
"Кадр, ошибочно попавший в программу, удалён. Будет заменён нормальным", — цитирует слова представителей властей Красноярска издание "Подъём".
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