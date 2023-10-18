Недовольные отсутствием отопления жильцы пришли в офис УК "Паритет" в Щёлкове

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Толпа недовольных жильцов собралась в офисе управляющей компании "Паритет" в Щёлкове, где недавно произошёл инцидент с наездом на женщину. Граждане выразили недовольство проблемами в системе отопления, настаивая на неотложных действиях.

Фото: "Отопление" by Yudismoscow is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Мы обращались во все инстанции, но ничего не изменилось. Мы просто хотим, чтобы в наших квартирах было тепло. У нас дети, и им нужно комфортное жильё, а не место, где им холодно", — возмутился один из жильцов.

Сотрудники следствия также присутствовали в офисе управляющей компании для проведения обыска. Это связано с уголовным делом по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передаёт Телеканал "360".

Многие жители отказались покидать помещение и настаивали на удовлетворении своих требований.

"Мы не собираемся уходить, мы просто хотим тепла. Наши дети страдают от холода и вынуждены спать в одежде", — заявил один из присутствующих.

Представитель управляющей компании объяснила, что проблемы с отоплением возникли в домах старше 50 лет и требуют капитального ремонта инженерных систем. Она добавила, что усилия прилагаются для устранения аварийных ситуаций и восстановления отопления во всех домах.

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