Против российского мультипликатора Мунтяна возбуждено дело за фейки о ВС РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский мультипликатор Павел Мунтян* стал фигурантом уголовного дела, пишет «Газета.ру». Кинематографисту вменяется распространение фейков о вооруженных силах РФ. В апреле 2022 года он выложил в сеть пост про события в украинском городе Буча с участием российских военных.

Фото: https://www.gazeta.ru/culture/news/2023/10/18/21525469.shtml

Данные не соответствовали действительности, что стало причиной для возбуждения уголовного дела 2 части статьи 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Теперь автору фейков грозит до 10 лет тюрьмы, однако пока он скрывается за границей.

Павел Мунтян известен как основатель проектов концептуальной и альтернативной анимации Koms.ru и Multikov.net («Масяня», «Синий воробей»), автор анимационного проекта Mr Freeman, продюсер мультсериалов об Ам Няме и «Куми-Куми» и др.

*признан в РФ иностранным агентом.

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