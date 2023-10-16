Садальский о деятельности Чубайса в Израиле: торгует гуманитаркой?

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Станислав Садальский прокомментировал старания Анатолия Чубайса, который проявил себя активным гражданином Израиля.

Фото: ВК-аккаунт Анатолия Чубайса

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что историческая родина, в отличие от неисторической, обладает великой силой.

"Чубайс, похоже, определился с родиной, а может просто торгует гуманитаркой?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее политолог Сергей Марков упрекнул Чубайса в том, что он помогает израильтянам, но ни разу не помог жителям Донбасса.

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