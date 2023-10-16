Станислав Садальский прокомментировал старания Анатолия Чубайса, который проявил себя активным гражданином Израиля.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что историческая родина, в отличие от неисторической, обладает великой силой.
"Чубайс, похоже, определился с родиной, а может просто торгует гуманитаркой?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее политолог Сергей Марков упрекнул Чубайса в том, что он помогает израильтянам, но ни разу не помог жителям Донбасса.
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Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?