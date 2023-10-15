Политолог Сергей Марков прокомментировал дела благотоварительности Анатолия Чубайса, направленные на помощь жителям Израиля.
Марков похвалил вернувшегося в Израиль экс-главу "Роснано", который включился в гуманитарную деятельность в стране, пострадавшей от атаки ХАМАС.
"Чубайс в Израиле развозит гуманитарную помощь прстрадавщшим от терактов. Молодец", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт упрекнул бывшего спецпредставителя президента РФ в том, что он не помогал жителям Донбасса.
"Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью?" — задал вопрос Марков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.