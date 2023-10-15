Марков о гуманитарной миссии Чубайса: "Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью?"

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Политолог Сергей Марков прокомментировал дела благотоварительности Анатолия Чубайса, направленные на помощь жителям Израиля.

Фото: ВК-аккаунт Анатолия Чубайса

Марков похвалил вернувшегося в Израиль экс-главу "Роснано", который включился в гуманитарную деятельность в стране, пострадавшей от атаки ХАМАС.

"Чубайс в Израиле развозит гуманитарную помощь прстрадавщшим от терактов. Молодец", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт упрекнул бывшего спецпредставителя президента РФ в том, что он не помогал жителям Донбасса.

"Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью?" — задал вопрос Марков.