Марков о возвращении Чубайса в Израиль: в тяжёлые времена хочет быть со своей Родиной

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Политолог Сергей Марков всказался о желаниии Анатолия Чубайса разделить с Родиной все её тяготы.

Фото: ВК-аккаунт Анатолия Чубайса

Марков прокомментировал возвращение Чубайса в Израиль.

"В тяжёлые для Родины времена Чубайс хочет быть со своей Родиной", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что Россия внимательно фиксирует "каждый шаг своего непутевого ребёнка".

Марков задался вопросом, почему Чубайс, когда стоял во главе российской госкорпорации "Роснано", не признавался, что его настоящей родиной является Израиль.

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