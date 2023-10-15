Украинский президент Владимир Зеленский призвал Грузию начать войну против Южной Осетии.
Об этом сообщает Telegram-канал "Топор LIVE".
"Благодаря нашей защите от агрессии России откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность", — сказал глава Незалежной в Швеции на саммите Объединенных экспедиционных сил.
По его словам, это придаст потенциал общей безопасности в южной части Европы". Нынешнюю ситуацию Зеленский даже назвал "историческим поворотом".
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