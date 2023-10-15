Зеленский призывает Грузию начать войну против Абхазии и Южной Осетии

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Украинский президент Владимир Зеленский призвал Грузию начать войну против Южной Осетии.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "Топор LIVE".

"Благодаря нашей защите от агрессии России откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность", — сказал глава Незалежной в Швеции на саммите Объединенных экспедиционных сил.

По его словам, это придаст потенциал общей безопасности в южной части Европы". Нынешнюю ситуацию Зеленский даже назвал "историческим поворотом".

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