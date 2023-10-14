Крымский мост был полностью восстановлен на 18 дней раньше установленного срока, и теперь движение автомобилей открыто по всем четырем полосам, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина.
"Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.", — поделился Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что достижение этой цели было возможно благодаря героическим усилиям всех, кто участвовал в этой работе.
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