Хуснуллин: Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока

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Крымский мост был полностью восстановлен на 18 дней раньше установленного срока, и теперь движение автомобилей открыто по всем четырем полосам, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.", — поделился Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что достижение этой цели было возможно благодаря героическим усилиям всех, кто участвовал в этой работе.

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Крымский мост. Сделано с любовью