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Израиль советует мирным жителям убраться с севера сектора Газа, но ничем не помогает им

2:50
Общество

Израиль предписал мирным гражданам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть.

Израиль советует мирным жителям убраться с севера сектора Газа, но ничем не помогает им
Фото: Правда.Ру

А с чем связан вопрос с перемещением, в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам, председатель благотворительного фонда "Ридовка помогает!"
Александр Ионов.

По его словам, это связано, в том числе, в возможным проведением наземной операции, которую готовит ЦАХАЛ. И об этом говорят очень много в чрезвычайном правительстве, которое сейчас создано.

"Поэтому вопрос перемещения — это попытка избежать лишних жертв в виду того, что застройка в Газе достаточно плотная. И при нанесении любого удара, даже снарядами с коррекцией траектории или управляемыми бомбами всё равно не избежать сопутствующих потерь, как это называется. Но в любом случае мир должен призвать стороны к переговорам и не допустить дальнейшей эскалации этого конфликта. Потому что наземная операция ещё принесёт за собой тысячи убитых именно мирных палестинцев, которые никогда никакого отношения к ХАМАСу не имели. Поэтому вопрос по введению любых ограничений боевых действий очень остро стоит в части гуманитарной инициативы. И мы можем получить большое количество убитых и раненых", — отметил аналитик.

Плюс гуманитарные организации могли бы помочь маломобильным группам граждан. А кто будет перемещать стариков, женщин с их пожитками, непонятно. По сути, это добровольное подписание себе приговора, к сожалению, подчеркнул Ионов.

Он отметил, что от израильских ударов по Газе и убийства 447 детей — жертв будет ещё больше. И дети — именно те маленькие жертвы большого кризиса между взрослыми людьми, которые абсолютно ни в чём не виновны, но страдают из-за того, что люди просто не могут договориться. И армия ЦАХАЛ допустила те насильственные акты, которые произошли на территории Израиля. И поэтому полностью перекладывать ответственность по факту внезапности невозможно. В этом есть вина и израильских спецслужб, и об этом говорят сами граждане Израиля, которые оказались в заложниках так же этой ситуации.

"Сегодня задача мирового сообщества — осудить любое насилие и прекратить этот конфликт, иначе жертвы будут расти. Ситуация здесь патовая и, безусловно, мы увидим чудовищные события, как Газу будут стирать с земли. Но, по сути, к сожалению, это лишь следствие невозможности договориться двум сторонам при посредничестве, причём, различных стран. И сегодня весь мир будет смотреть на то, как танки будут утюжить Газу", — подытожил обозреватель.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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