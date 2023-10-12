Лукашенко заявил, что белорусы и россияне никому не позволят себя поучать

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил решимость белорусов и россиян сохранять свое наследие, единство и национальную идентичность во время своего приветственного обращения к участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" в Минске. Он подчеркнул, что долгая история государственности и уроки, извлеченные в ходе испытаний, привили народам Беларуси и России глубокое осознание исторических уроков.

Фото: сайт президента Белоруссии

"Мы никогда никому не позволим учить нас и посягать на единство и наследие славянской семьи" — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что обе нации едины в защите своей национальной идентичности и сохранении памяти о своих предках, даже перед лицом попыток навязать иностранные идеалы и ценности.

Президент Беларуси подчеркнул важность разоблачения недостоверных фактов, обращения к неизвестным историческим аспектам и понимания противоречивых глав общей истории. Он подчеркнул, что эти задачи являются обязанностью патриотических сил, а также научного, культурного и медийного сообществ обеих стран.

Лукашенко выразил уверенность, что форум послужит эффективной площадкой для международного диалога, направленного на продвижение аргументированной исторической правды в общественное сознание.

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