Разделить совместное имущество супругам будет проще после заключения брачного договора

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

При вступлении в брак во второй и последующие разы люди охотнее соглашаются на заключение брачного договора. Таким наблюдением поделилась адвокат Виктория Данильченко.

Фото: openverse.org

Раздел совместно нажитого имущества в суде может быть очень изматывающим, а брачный договор избавляет пару от лишних хлопот в случае развода, пишет Газета.Ru.

Данильченко рассказала, что супруги, которые планируют разводиться, нередко заключают брачный договор именно перед расторжением брака, чтобы было легче разделить имущество без суда.

Юрист добавила, что брачный договор избавляет супругов от нежелательного решения суда, которое может быть им обоим неприятно.

"Например, у супругов две квартиры, суд может поделить следующим образом: по ½ квартиры каждому супругу. Такой раздел может доставить массу неудобств. Наверно, удобнее было бы, если бы супруги в брачном договоре предусмотрели, что мужу одна квартира, жене — другая", — пояснила юрист.

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