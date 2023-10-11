Стаж для начисления пенсии не будет засчитан, если запись в трудовой книжке сделана с ошибками

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Если запись в трудовой книжке выполнена с ошибками или исправлениями, которые не были заверены, время работы в этой организации для начисления пенсии засчитано не будет. Об этом напомнила эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Фото: Openverse

"Потребуются дополнительные документы (письменные трудовые договоры, приказы о приеме на работу, зарплатные ведомости и иные значимые кадровые или бухгалтерские документы), подтверждающие стаж", — объяснила Дайнеко.

Самым простым выходом в такой ситуации будет обращение к бывшему работодателю, который может исправить ошибочную запись. Однако сделать это можно не всегда, в частности, если компании больше не существует, пишет Газета.Ru.

В такой ситуации подтвердить трудовой стаж могут коллеги, но только в том случае, если иных подтверждающих документов больше не существует, например, в результате стихийного бедствия, а восстановить их каким-либо способом не представляется возможным.

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