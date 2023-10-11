Работники автомобильной промышленности США объявили забастовку, которая может войти в историю

3:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Рабочие автомобильной промышленности США объявили историческую забастовку. Профсоюз United Auto Workers (UAW) призвал работников трех заводов прекратить работу после неудачных переговоров о новых контрактах с крупнейшими автопроизводителями Детройта. Срок действия контрактов истек в полночь 14 сентября 2023 года, и профсоюз разместил заявление о забастовке на своем сайте.

Фото: openverse

Забастовка повлечет за собой приостановку некоторых операций у General Motors, Ford и Stellantis, компании, производящей автомобили Chrysler, Jeep, Ram и Dodge в Северной Америке.

"Это первый случай, когда забастовка направлена на всех трех гигантов автопроизводства одновременно", — отметил президент UAW Шон Фейн.

Профсоюз требует повышения заработной платы, улучшения льгот и гарантий для своих членов, работающих на заводах по производству электромобилей. Для обсуждения стратегии UAW и ее важности для автомобильной промышленности, The Conversation US обратилась к социологу Джошуа Мюррею.

Насколько важно, что эта забастовка затронула все три автопроизводителя Детройта?

До сих пор UAW объявлял забастовку против одной компании за раз, и в недавние годы все работники этой компании уволились во время предыдущей забастовки UAW в 2019 году. Хотя такой подход противоречит последней практике UAW, он имеет корни в истории профсоюза. Фейн сослался на Великую сидячую забастовку во Флинте в 1936-37 годах, когда рабочие захватили заводы, не уходя с работы, и вынудили GM подписать контракт с UAW. Использование подобного подхода сейчас поможет снизить риск исчерпания забастовочного фонда UAW.

Как оценить успех или неудачу этой новой стратегии UAW?

Успех забастовок зависит от того, как сильно они ударяют по прибыли компании и заставляют руководство соглашаться с требованиями рабочих. Если компании решат, что имеет смысл уступить рабочим из-за потерь в прибыли, это будет успешной забастовкой. Наоборот, если рабочие не могут создать достаточно проблем для компании или уступают до достижения своих целей, это будет неудачей.

Фейн и его команда, вероятно, осознают важность тактического управления забастовками, и UAW, возможно, достигнет большего успеха в этой забастовке.

Каково историческое значение этой забастовки?

Эта забастовка уже историческая, так как она направлена на все три крупнейших автопроизводителей Детройта одновременно, впервые за 88 лет истории профсоюза. Если эта стратегия оказывается успешной, другие профсоюзы могут следовать ей, усиливая свое воздействие на переговоры и забастовки.

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