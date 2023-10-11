В России готовится новый ГОСТ, направленный на безопасность пешеходов

2:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Данный стандарт разработан специально для дорожных служб и включает в себя регламентацию различных аспектов безопасности на дорогах. Он вводит ограничения скорости перед нерегулируемыми пешеходными переходами, определяет параметры фаз переключения светофоров, предписывает использование дополнительных дорожных камер и регулирует одновременное движение пешеходов и поворачивающих машин.

Фото: openverse.org

Этот ГОСТ, устанавливающий требования к безопасности движения пешеходов, начал действовать с 1 мая 2023 года. В настоящее время его положения имеют характер рекомендаций, но в будущем они могут стать обязательными для исполнения. Пока неясно, какие именно нормы ГОСТа будут закреплены на законодательном уровне, и некоторые обязательные нормы все еще обсуждаются, сообщает motor. ru.

В Исследовательском институте автомобильных дорог и мостов (РосдорНИИ) предлагают сделать обязательными нормы, касающиеся выбора мест размещения пешеходных переходов, устройства тротуаров, пешеходных дорожек, островков безопасности, а также обеспечения безопасности пешеходов в жилых зонах и дворах.

В полиции подчеркивают важность внедрения "новых способов обустройства дорог и организации движения", в то время как эксперты указывают, что некоторые нормы нуждаются в доработке, так как они сейчас сформулированы не слишком четко.

В настоящее время ГОСТ устанавливает, например, ограничения скорости перед нерегулируемыми пешеходными переходами: 20 километров в час в жилых зонах и 30 километров в час на улицах и дорогах местного значения. Стандарт также регулирует формулу для расчета интервала включения разрешительного сигнала светофора для пешеходов и расположение кнопок вызова.

ГОСТ также требует обязательной установки автоматических систем фиксации нарушений на местах с повышенным риском аварий с участием пешеходов и предоставляет инструкции по организации одновременного движения пешеходов и поворачивающих автомобилей в одной фазе светофора.

Министерство внутренних дел (МВД) отмечает, что в настоящее время лишь собирает "замечания и предложения" относительно возможного обязательного стандарта безопасности для пешеходов. Дата введения такого стандарта также пока неизвестна. В конце августа было принято решение обязать российских водителей уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, считая их источником повышенной опасности в любой ситуации.

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Изменения ПДД с 1 марта 2023 года. Для пешеходов.