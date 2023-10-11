Урологи Омска спасли мужчину после неудачного эксперимента в сексе

По информации пресс-службы областного минздрава, урологи из Омска сумели оказать помощь мужчине, который получил травму во время неудачного эксперимента в постели.
Молодого человека доставили в областную клиническую больницу срочно в карете скорой помощи. В результате расследования выяснилось, что пара решила попробовать новые позы, но их попытка завершилась травмой.
По словам представителей минздрава, "По анамнезу стало известно, что влюбленная пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила внести разнообразие в свои отношения, экспериментируя с позами. В процессе этого эксперимента они услышали хруст. После этого молодой человек почувствовал неудовольствие и резкую боль в области члена, что привело к мгновенному исчезновению эрекции. Вскоре член опух и приобрел синюю окраску. Была немедленно вызвана скорая помощь."
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