Урологи Омска спасли мужчину после неудачного эксперимента в сексе

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

По информации пресс-службы областного минздрава, урологи из Омска сумели оказать помощь мужчине, который получил травму во время неудачного эксперимента в постели.

Фото: Openverse

Молодого человека доставили в областную клиническую больницу срочно в карете скорой помощи. В результате расследования выяснилось, что пара решила попробовать новые позы, но их попытка завершилась травмой.

По словам представителей минздрава, "По анамнезу стало известно, что влюбленная пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила внести разнообразие в свои отношения, экспериментируя с позами. В процессе этого эксперимента они услышали хруст. После этого молодой человек почувствовал неудовольствие и резкую боль в области члена, что привело к мгновенному исчезновению эрекции. Вскоре член опух и приобрел синюю окраску. Была немедленно вызвана скорая помощь."

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Анализы после незащищенного секса