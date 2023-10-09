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Сумка через плечо и неправильные очки: шесть повседневных вещей, которые негативно сказываются на осанке

Общество » Семья

Осанка - один из важнейших, но зачастую недооцененных аспектов здоровья. Положение тела человека может оказывать существенное воздействие на усталость, уровень энергии, настроение и общее физическое самочувствие. Удивительно, но некоторые из повседневных действий могут ухудшать здоровье спины. Эксперты HerBeauty. co называют 6 обыденных привычек, которые могут негативно сказываться на осанке.

Сумка через плечо и неправильные очки: шесть повседневных вещей, которые негативно сказываются на осанке
Фото: CreativeCommons

Сумка через плечо

Ношение сумки через одно плечо может создавать неравномерное давление на спину и плечи. Особенно это актуально, если сумка тяжелая. Постоянное использование этого аксессуара может привести к болям в шее, травмам и даже головным болям.

Держите телефон между ухом и шеей

Привычка наклонять голову, чтобы прижать телефон к плечу во время разговора, может нанести вред осанке. Это может вызвать перенапряжение мышц верхней части спины и шеи, и со временем привести к болям и дискомфорту.

Частое использование ноутбука

Часто использование компьютера может привести к плохой осанке. Когда человек смотрите на экран ноутбука, он склоняет голову и сгибает шею, что создает лишнее напряжение на позвоночнике. Долгое время в таком положении может привести к болям и даже к появлению болезней спины.

Кофе с молоком

Молоко и молочные продукты, несмотря на их рекламу как полезных для организма, могут вызвать воспаление и ухудшить боль в спине. Кофеин также может быть причиной хронической боли в пояснице.

Глажка одежды

Глажка одежды может привести к неправильной осанке, особенно если согнуться под неудобным углом, чтобы достичь определенных мест одежды. Это может вызвать боли в шее и спине.

Неправильные очки

Ношение очков, с неподходящими диоптриями, может заставить человека напрягать шею, чтобы видеть через верхнюю или нижнюю часть оправы, это может привести к боли и дискомфорту в шее.

Осознание этих привычек и их влияния на осанку важно для поддержания здоровой спины и тела в целом. Пересмотрите эти повседневные действия и, возможно, внесите коррективы, чтобы улучшить свою осанку и общее здоровье.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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