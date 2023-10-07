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В Москве продается Mercedes W140, принадлежавший беглому олигарху

2:43
Общество

Престижный столичный салон предлагает возможность приобрести бронированный седан в комплектации S 600 Guard. Примечательно, что этот Mercedes-Benz имеет уникальную историю, поскольку первоначально он принадлежал Борису Абрамовичу Березовскому, выдающемуся российскому бизнесмену, государственному деятелю и политику. Автомобиль, построенный в конце 1990-х годов, имеет легендарное прошлое, на нем дважды были государственные номерные знаки "флаг" и восемь записей в регистрационных документах транспортного средства (ПТС). Несмотря на это, с 1997 года у него было всего три фактических владельца.

В Москве продается Mercedes W140, принадлежавший беглому олигарху
Фото: Openverse

Продавец утверждает, что транспортное средство находится в отличном техническом состоянии, соответствующем его пробегу. Седан может похвастаться заводской бронированной защитой, роскошным салоном с отдельными задними сиденьями, экранами на подголовниках и телефоном. Он остается в аутентичном состоянии под капотом, оснащенный 6,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем V12 мощностью 394 лошадиные силы и 570 Нм крутящего момента, работающим в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и приводящим в движение задние колеса.

Что касается недостатков, то автомобиль имеет кузов, который был полностью перекрашен официальным дилером, с царапинами на заднем бампере и левых боковых стеклах, а также вмятиной на задних дверях и облупившейся краской на молдингах. Одометр показывает 42 000 километров — пробег, который можно проверить с помощью записей, и продавец готов содействовать любым необходимым проверкам. В качестве бонуса покупатель получит два комплекта усиленных шин.

Запрашиваемая цена за этот бронетранспортер составляет семь миллионов рублей. Для наглядности отметим, что всего месяц назад аналогичный бронированный "S 600" от специализированной организации "Гараж" был продан за шесть миллионов рублей. Преимущества седана из ведомственного гаража заключаются в его оригинальной окраске и атрибутах ФСО (Федеральной службы охраны), хотя у него был значительно больший пробег — 105 000 километров. Ухоженные "шестисотые" с такой уникальной историей на российском рынке, как правило, продаются по более высоким ценам, чем их аналоги, при этом средняя цена на модель с кузовом Mercedes-Benz W140 колеблется в районе миллиона рублей.

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MERCEDES W140 - КРУТАЯ ПОКУПКА или ДЕНЕЖНЫЙ ПЫЛЕСОС? ЧТО ДАСТ ТЕБЕ КАБАН СЕГОДНЯ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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