Марков о нарастающей ядерной угрозе: Запад готов идти на эскалацию

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о рассмотрении вопроса об отзыве ратификации договора о запрете проведения ядерных испытаний.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Марков предположил, что Кремль таким образом демонстрирует начало движения по пути ядерной эскалации, которая может вылиться в применение тактического ядерного оружия.

"Запад уверен, что Россия не применит ядерное оружие. И поэтому Запад готов идти на эскалацию гибридной войны с Россией без ядерного оружия. А это не выгодно России", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Вашингтон предостерегли о том, что РФ готова нанести ядерный удар по США.

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