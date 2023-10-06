Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о рассмотрении вопроса об отзыве ратификации договора о запрете проведения ядерных испытаний.
Марков предположил, что Кремль таким образом демонстрирует начало движения по пути ядерной эскалации, которая может вылиться в применение тактического ядерного оружия.
"Запад уверен, что Россия не применит ядерное оружие. И поэтому Запад готов идти на эскалацию гибридной войны с Россией без ядерного оружия. А это не выгодно России", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее Вашингтон предостерегли о том, что РФ готова нанести ядерный удар по США.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.