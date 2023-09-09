Вашингтон предупредили о готовности России нанести ядерный удар по США

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Украина является привлекательной для многих политиков США: отсюда и их желание "брать на слабо" ядерную Россию.

Фото: https://t.me/shot_shot/55066

Об этом сообщает публицист Дуг Бэндоу в статье The American Conservcative.

Но администрация Байдена продолжает эскалацию аккуратно, поскольку опасается реакции Москвы.

"Несмотря на все свои провалы, Вашингтон, похоже, не хочет развязывать войну с Россией, опасаясь ядерного Армагеддона, о котором открыто предостерегают российские чиновники — от экс-президента Медведева до председателя Госдумы Володина", — отметил Бэндоу.

Но Москва пока не применила в отношении ВСУ ядерное оружие, и в США это воспринимается как показатель слабости. А вот именно США всегда использовали ядерное оружие как средство принуждения к определённому поведению, пишет Бэндоу.

Однако грозы Москвы выглядят правдоподобными, учитывая ядерную доктрину РФ.

Путин осознает, что Кремлю придётся заплатить высокую цену за то, чтобы стать первыми после американцев, применившему ядерное оружие. Но военное поражение, особенно если оно приведёт к потерям, например, Крыма, даст старт на пуск ракет с ЯО, уверен аналитик.

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