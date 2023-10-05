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В Челябинске во время рейда на рынке 17 мигрантам вручили повестки в военкомат

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Общество

В Челябинске на Кременкульском рынке в ходе рейда под названием "Нелегал-2023" 17-ти мигрантам, которые уже получили российское гражданство, были вручены повестки в военкомат.

В Челябинске во время рейда на рынке 17 мигрантам вручили повестки в военкомат
Фото: t.me/newsfrol

Также в отношении двух мигрантов составлены протоколы по ст. 21.5 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Данные граждане могут быть оштрафованы (по новому закону) на сумму до 30 тысяч рублей.

По словам местных СМИ, такие рейды будут традиционными, и администрация региона с удовольствием поделится опытом проведённой "операции".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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