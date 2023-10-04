Депутат Госдумы Александр Толмачёв передал донецкой больнице медицинские мониторы

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Помощник депутата Государственной Думы Александра Толмачёва, активист "Молодой Гвардии Единой России" Анна Легум и депутат Совета депутатов городского округа Звёздный городок Анна Москатова передали от парламентария Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению реанимационные мониторы.

Фото: Личный архив Александра Толмачёва

Александр Толмачёв уже не первый раз оказывает поддержку ДОКТМО. В марте по его инициативе была организована стажировка донецких врачей в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральное военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. Врачи Донбасса обменялись опытом с красногорскими коллегами, обсудили новейшие методы проведения операций, в том числе в полевых условиях. На Пасху Александр Толмачёв вместе с молодогвардейцами лично навестил медиков, поздравил с праздником и вручил подарки. А в мае парламентарий вместе с АНО "Лабораторией развития городских территорий" собрал и доставил в ДОКТМО груз медикаментов — бинты и фиксирующие поваязки, лонгеты, устройства для подогрева инфузионных растворов, обогревающие одеяла.

Помощь продолжает идти: совместно с подмосковным отделением "Молодой Гвардии" Александр Толмачёв приобрёл и отправил на Донбасс медицинские мониторы и электрическую плиту. Анна Легум и Анна Москатова по поручению парламентария передали технику исполняющему обязанности главного врача Донецкого клинического территориального медицинского объединения Юрию Малинину.

Александр Толмачёв: "Помогал и продолжу помогать Донбассу. Для меня это очень важно как для человека, для гражданина. Год назад Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией, наши родные люди вернулись домой. И мы будем им помогать, поддерживать, делать всё, что в наших силах, чтобы людям Донбасса было легче и спокойнее жить. Мониторы пациента — необходимый для каждой больницы предмет оказания высокотехнологичной медицинской помощи, для спасения жизней. Отправили новую партию мониторов вместе с активистами подмосковной "Молодой Гвардии" и готовим новый груз для ДОКТМО. Укрепляем связи Подмосковья и ДНР на всех уровнях, всемерно. Одна из врачей, которая приезжала в госпиталь имени Вишневского весной на стажировку, поступает в его аспирантуру. Оказал ей поддержку — талантливые специалисты с уникальным опытом должны везде получать зелёный свет".