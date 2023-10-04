Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пошопилась: жена Зеленского потратила в Нью-Йорке более $1 млн на украшения Cartier
ВС России вернули полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра
Арестович* заявил, что и Россия, и Украина заняты построением концлагеря
Кадыров заступился за Симоньян после её заявлений о ядерном взрыве в Сибири
Шукшина опубликовала пост о гламуре и нищете в России: Деградация ценностей по Инстасамке
Эндокринолог Катхурия: признаками проблем со щитовидкой являются апатия, сонливость и беспричинный гнев
Марков высказался о замеченном в Подмосковье Суровикине: его тень витает над Россией
Хайруллин: морпехи ВСУ идут в атаки и на мины под боевой химией
Депутат Делягин: новой мобилизации в РФ не будет до президентских выборов, и после них тоже

Депутат Госдумы Александр Толмачёв передал донецкой больнице медицинские мониторы

2:46
Общество

Помощник депутата Государственной Думы Александра Толмачёва, активист "Молодой Гвардии Единой России" Анна Легум и депутат Совета депутатов городского округа Звёздный городок Анна Москатова передали от парламентария Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению реанимационные мониторы.

Депутат Госдумы Александр Толмачёв передал донецкой больнице медицинские мониторы
Фото: Личный архив Александра Толмачёва

Александр Толмачёв уже не первый раз оказывает поддержку ДОКТМО. В марте по его инициативе была организована стажировка донецких врачей в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральное военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. Врачи Донбасса обменялись опытом с красногорскими коллегами, обсудили новейшие методы проведения операций, в том числе в полевых условиях. На Пасху Александр Толмачёв вместе с молодогвардейцами лично навестил медиков, поздравил с праздником и вручил подарки. А в мае парламентарий вместе с АНО "Лабораторией развития городских территорий" собрал и доставил в ДОКТМО груз медикаментов — бинты и фиксирующие поваязки, лонгеты, устройства для подогрева инфузионных растворов, обогревающие одеяла.

Помощь продолжает идти: совместно с подмосковным отделением "Молодой Гвардии" Александр Толмачёв приобрёл и отправил на Донбасс медицинские мониторы и электрическую плиту. Анна Легум и Анна Москатова по поручению парламентария передали технику исполняющему обязанности главного врача Донецкого клинического территориального медицинского объединения Юрию Малинину.

Александр Толмачёв: "Помогал и продолжу помогать Донбассу. Для меня это очень важно как для человека, для гражданина. Год назад Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией, наши родные люди вернулись домой. И мы будем им помогать, поддерживать, делать всё, что в наших силах, чтобы людям Донбасса было легче и спокойнее жить. Мониторы пациента — необходимый для каждой больницы предмет оказания высокотехнологичной медицинской помощи, для спасения жизней. Отправили новую партию мониторов вместе с активистами подмосковной "Молодой Гвардии" и готовим новый груз для ДОКТМО.

Укрепляем связи Подмосковья и ДНР на всех уровнях, всемерно. Одна из врачей, которая приезжала в госпиталь имени Вишневского весной на стажировку, поступает в его аспирантуру. Оказал ей поддержку — талантливые специалисты с уникальным опытом должны везде получать зелёный свет".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина Олег Володин
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Последние материалы
Пошопилась: жена Зеленского потратила в Нью-Йорке более $1 млн на украшения Cartier
Депутат Госдумы Александр Толмачёв передал донецкой больнице медицинские мониторы
ВС России вернули полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра
Арестович* заявил, что и Россия, и Украина заняты построением концлагеря
Кадыров заступился за Симоньян после её заявлений о ядерном взрыве в Сибири
Шукшина опубликовала пост о гламуре и нищете в России: Деградация ценностей по Инстасамке
Эндокринолог Катхурия: признаками проблем со щитовидкой являются апатия, сонливость и беспричинный гнев
Марков высказался о замеченном в Подмосковье Суровикине: его тень витает над Россией
Хайруллин: морпехи ВСУ идут в атаки и на мины под боевой химией
Депутат Делягин: новой мобилизации в РФ не будет до президентских выборов, и после них тоже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников