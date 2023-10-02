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Специалисты по подбору персонала рассказали, как получить повышение

1:53
Общество

Чтобы добиться повышения или увеличения зарплаты на работе, необходимо убедить работодателя, что ваше участие в компании приносит ей прибыль. Об этом сообщила  директор по персоналу компании "Эксцельсиор", Ксения Юркова. Потеря компетентного специалиста часто влечет за собой финансовые потери. Для успешного продвижения по карьерной лестнице важно аргументированно объяснить, почему уход специалиста отразится на финансовом благосостоянии компании, сообщает Ura.ru.

Специалисты по подбору персонала рассказали, как получить повышение
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Советы Ксении Юрковой заключаются в том, чтобы подготовиться к разговору. Исследовать рынок труда, изучить требования к конкурентам, оценить рыночную стоимость своих навыков. Начать беседу с выделения ценностей текущего рабочего места и достижений за определенный период. Затем утверждать, что текущая оплата не соответствует рыночным предложениям, или что на новой должности можно было бы достичь еще больших результатов.

По данным опроса "Авито Работы", многие россияне не инициируют обсуждение карьеры с начальством, и большинство не надеются на повышение в ближайшем будущем. Для успешного разговора с работодателем необходимо подходить к этому стратегически и тщательно готовиться.

Екатерина Савченко, карьерный консультант из онлайн-школы программирования "Хекслет", предлагает алгоритм для гарантированного успеха. Необходимо проанализировать свои результаты работы, выделить конкретные примеры и цифры, оценить изменения в нагрузке и усиление навыков за последний год. Если есть позиция, соответствующая амбициям сотрудника, важно выяснить, какие компетенции и опыт требуются, и что из этого уже есть у сотрудника, а что необходимо дополнительно развивать.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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