Садальский опубликовал воспоминания Нарусовой о Медведеве: Услужливый молодой человек

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Станислав Садальский опубликовал слова вдовы Анатолия Собчака о личности Дмитрия Медведева, который работал у него в молодые годы.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Медведева

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Telegram-канале слова под авторством мамы Ксении Собчак Людмилы Нарусовой.

"Нарусова: "Медведева муж хвалил. Услужливый молодой человек из хорошей семьи с большой кудрявый головой", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Далее актёр привёл одну привычку Медведева, которая якобы настораживала Нарусову: "допивать из рюмок алкоголь за гостями".

Ранее Людмила Нарусова ответила на запрет Совфеда посещать недружественные страны.

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