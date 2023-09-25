Мама Ксении Собчак ответила на запрет Совфеда посещать недружественные страны

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Сенатор Людмила Нарусова отреагировала на "жёсткое предупреждение" Совета Федерации о запрете поездок в недружественные страны.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Мама Ксении Собчак назвала глупостями предупреждение Совфеда о недопустимости поездок в недружественные страны.

"Я не комментирую эти глупости, всё", — цитирует слова Нарусовой издание "Подъём".

Ранее ТАСС писал, что комитет Совфеда вынес "жёсткое предупредение" Людмиле Нарусовой о недопустимости посещения недружественных стран, входящих в Североатлантический альянс, во время проведения спецоперации Украины.

Нарусову заметили на видео из Испании, которое опубликовала её дочь Ксения Собчак. Сенатор заверила, что находится в Сенкт-Петербурге.

Ранее Станислав Садальский восхитился поступком Людмилы Нарусовой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.