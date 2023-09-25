Сенатор Людмила Нарусова отреагировала на "жёсткое предупреждение" Совета Федерации о запрете поездок в недружественные страны.
Мама Ксении Собчак назвала глупостями предупреждение Совфеда о недопустимости поездок в недружественные страны.
"Я не комментирую эти глупости, всё", — цитирует слова Нарусовой издание "Подъём".
Ранее ТАСС писал, что комитет Совфеда вынес "жёсткое предупредение" Людмиле Нарусовой о недопустимости посещения недружественных стран, входящих в Североатлантический альянс, во время проведения спецоперации Украины.
Нарусову заметили на видео из Испании, которое опубликовала её дочь Ксения Собчак. Сенатор заверила, что находится в Сенкт-Петербурге.
Ранее Станислав Садальский восхитился поступком Людмилы Нарусовой.
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