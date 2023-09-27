Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квартиры или бизнес: что не поделили Федор и Светлана Бондарчук
Токсиколог Кутушов: 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях
Финконсультант Гордиенко: постоянная экономия не может помочь разбогатеть
Врач Еделев рассказал о пике заболеваемости коронавирусом
На Ставрополье планируется создать приложение для борьбы с наркоторговлей
Астролог рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Делом о «картофельной смерти» во Владивостоке занялись следователи
Правительство РФ предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива
Гонорары уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились

Уфа возглавила рейтинг самых многочисленных городов Башкирии

1:08
Общество

Башстат провел анализ численности населения по муниципалитетам. Уфа, столица Башкортостана, оказалась самым населенным городом, где проживает 1 180 979 человек, что составляет четверть общей численности населения в регионе, согласно данным Башстата, сообщает mkset.ru.

Уфа возглавила рейтинг самых многочисленных городов Башкирии
Фото: openverse.org

На втором месте находится Стерлитамак с населением близким к 280 тысячам человек, а третье место занимает Салават с населением в 147 296 человек. За ними следуют  такие города, как Нефтекамск и Октябрьский, с населением в 147 296 и 116 282 человек соответственно. С другой стороны, наименьшим по численности населения городом оказался Агидель, где проживают 14 002 человека.

Общая численность населения Башкортостана, согласно данным Башстата, составляет 4 077 600 человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Крупнейшие города Республики Башкортостан
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Последние материалы
На Ставрополье планируется создать приложение для борьбы с наркоторговлей
Уфа возглавила рейтинг самых многочисленных городов Башкирии
Делом о «картофельной смерти» во Владивостоке занялись следователи
Правительство РФ предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива
Гонорары уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились
Терапевт Тихомирова: дефицит воды в организме ведёт к снижению когнитивных способностей
Директор газовой компании нанимал несуществующих сотрудников на Ставрополье
Рестайлинговый УАЗ "Патриот" получит дизель и шестиступенчатую механику
Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах
Пассажирам самолёта вернули деньги за билеты из-за издающей звуки собачки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников