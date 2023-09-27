Уфа возглавила рейтинг самых многочисленных городов Башкирии

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Башстат провел анализ численности населения по муниципалитетам. Уфа, столица Башкортостана, оказалась самым населенным городом, где проживает 1 180 979 человек, что составляет четверть общей численности населения в регионе, согласно данным Башстата, сообщает mkset.ru.

Фото: openverse.org

На втором месте находится Стерлитамак с населением близким к 280 тысячам человек, а третье место занимает Салават с населением в 147 296 человек. За ними следуют такие города, как Нефтекамск и Октябрьский, с населением в 147 296 и 116 282 человек соответственно. С другой стороны, наименьшим по численности населения городом оказался Агидель, где проживают 14 002 человека.

Общая численность населения Башкортостана, согласно данным Башстата, составляет 4 077 600 человек.

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Крупнейшие города Республики Башкортостан