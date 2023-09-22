Павел Дуров анонсировал новую функцию Telegram

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Мессенджер Telegram вводит новую функцию под названием "Истории для каналов", о чем объявил Павел Дуров, основатель Telegram. Дуров поделился новостью, заявив: "Этот день настал. Telegram-каналы теперь могут публиковать истории!" Он подчеркнул, что для каналов будет внедрена система голосования, позволяющая пользователям голосовать за свои любимые каналы, чтобы иметь возможность публиковать истории.

Фото: официальная страница Павла Дурова Вконтакте

Дуров уточнил, что только пользователи с премиум-подпиской смогут отдавать свои голоса за каналы. Чем больше голосов получает канал, тем большее количество историй он может публиковать каждый день. Дуров также упомянул, что пользователи могут распределять свой "голос" на другой канал только один раз в день. В дополнение к этой системе голосования Дуров объявил о введении реакции на истории, личные данные и статусы.

Стоит отметить, что Дуров ранее заявлял, что Telegram stories будут доступны как пользователям с премиум-аккаунтами, так и без них. Он предположил, что этот шаг ознаменует начало нового этапа для Telegram как социальной сети, и позиционировал его как платформу, ведущую к инновациям в социальных сетях.

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ПАВЕЛ ДУРОВ АНОНСИРОВАЛ «СТОРИС» В TELEGRAM / IT NEWS 27.06.2023