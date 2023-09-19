Аналитики портала "Мир квартир" провели исследование, определив, в каких регионах России жители могут наиболее быстро накопить средства на покупку собственного дома, при условии откладывания всей зарплаты и отсутствия ипотеки. Они также выявили регионы, где этот процесс занимает наибольшее количество лет.
Согласно результатам исследования, самой благоприятной областью для накопления на дом оказалась Архангельская область, где этот процесс займет всего 3,4 года. Недалеко в этом рейтинге расположились Кемеровская область (3,7 года), Еврейская автономная область (3,9 года), Ханты-Мансийский автономный округ (3,9 года) и другие.
С другой стороны, жители Дагестана придется копить на коттедж более 20 лет, так как высокие цены на жилье сочетаются с низкими официальными доходами. Схожая ситуация и в Чечне, где срок накопления составляет почти 19 лет. В рейтинге долгих сроков также значатся Севастополь (17,4 года), Ингушетия (17,3 года), Краснодарский край (16,5 года) и другие регионы.
Средний срок накопления на дом в России, где средняя цена жилья составляет 6,3 миллиона рублей, составляет 6,9 лет, при условии откладывания всей зарплаты, которая в среднем равна 76,6 тысячам рублей.
Генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко отмечает, что средний срок накопления сократился с 8 лет, как было два года назад, до 6,9 лет. Это связано с тем, что цены на дома выросли меньше, чем доходы, за это время.
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