Аналитики выяснили, в каком регионе быстрее всего накопить на дом

Аналитики портала "Мир квартир" провели исследование, определив, в каких регионах России жители могут наиболее быстро накопить средства на покупку собственного дома, при условии откладывания всей зарплаты и отсутствия ипотеки. Они также выявили регионы, где этот процесс занимает наибольшее количество лет.

Фото: openverse

Согласно результатам исследования, самой благоприятной областью для накопления на дом оказалась Архангельская область, где этот процесс займет всего 3,4 года. Недалеко в этом рейтинге расположились Кемеровская область (3,7 года), Еврейская автономная область (3,9 года), Ханты-Мансийский автономный округ (3,9 года) и другие.

С другой стороны, жители Дагестана придется копить на коттедж более 20 лет, так как высокие цены на жилье сочетаются с низкими официальными доходами. Схожая ситуация и в Чечне, где срок накопления составляет почти 19 лет. В рейтинге долгих сроков также значатся Севастополь (17,4 года), Ингушетия (17,3 года), Краснодарский край (16,5 года) и другие регионы.

Средний срок накопления на дом в России, где средняя цена жилья составляет 6,3 миллиона рублей, составляет 6,9 лет, при условии откладывания всей зарплаты, которая в среднем равна 76,6 тысячам рублей.

Генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко отмечает, что средний срок накопления сократился с 8 лет, как было два года назад, до 6,9 лет. Это связано с тем, что цены на дома выросли меньше, чем доходы, за это время.

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10 регионов России где можно быстрее накопить на квартиру