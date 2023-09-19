ГИБДД: водителю, забывшему права дома, при проверке помогут их фото в смартфоне

2:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Водители могли столкнуться с ситуацией, когда они забывали свои водительские удостоверения дома. Согласно информации, полученной порталом njcar. ru от представителя ГИБДД, существует определенные варианты развития событий в случае, если транспортное средство останавливает инспектор ДПС.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Водитель всегда должен иметь при себе СТС, полис ОСАГО и водительское удостоверение. В случае встречи с сотрудниками ГИБДД и отсутствия хотя бы одного из этих документов, водителю грозит наложение штрафа в размере 500 рублей. Если отсутствуют все три документа, штраф составит 1500 рублей. Следует отметить, что отсутствие страховки позволяет водителю продолжить движение, в то время как отсутствие водительских прав и СТС может создать серьезные проблемы.

Сотрудники ГИБДД имеют право лишить водителя права управления транспортным средством и отправить его автомобиль на эвакуаторе на специальную стоянку, сообщает njcar.ru. Для этого у инспектора должны быть веские основания, такие как подозрения в алкогольном или наркотическом опьянении водителя.

Полицейские также имеют право эвакуировать автомобиль, если нет возможности проверить водителя в базе данных для подтверждения наличия действующего водительского удостоверения или если машина, похожая на данную, числится в угоне. В некоторых случаях сотрудники ДПС могут столкнуться с проблемами в доступе к системе ГИБДД, например, из-за отсутствия интернет-соединения, и водитель не всегда может предоставить QR-код электронной версии документов в приложении на Госуслугах.

Подозрения у правоохранителей также могут возникнуть, если водитель оставил документы на автомобиле, который не зарегистрирован на его имя, и нет убедительных доказательств того, что он имеет право управлять им.

Согласно части 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сотрудники ГИБДД имеют право эвакуировать автомобиль с целью предотвращения нарушений правил эксплуатации, описанных в статье 12.3 КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов".

Для избежания подобных ситуаций рекомендуется иметь фотографии всех документов, включая водительское удостоверение, на своем смартфоне. В случае забытых документов, кто-то из пассажиров может оперативно подвезти их. Однако наилучшей практикой всегда будет иметь при себе необходимые документы и избегать подобных неприятностей.

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