Минцифры РФ разъяснило, как будет действовать закон о цифровом паспорте

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Мобильное приложение "Госуслуги" не сможет полностью заменить бумажные документы, такие как удостоверения, справки и паспорт, подтвердило Минцифры РФ. Оно сохранит свой статус как дополнение к бумажным документам.

Фото: Минкомсвязь России

Официальный документ уточняет, что мобильное приложение "Госуслуги" может использоваться в качестве альтернативы бумажным документам только в определенных бытовых ситуациях. Однако цифровые копии не смогут заменить оригинальные бумажные документы.

С точки зрения ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение "Госуслуги" для подтверждения личности, решение будет принято правительством России в будущем. Важно отметить, что использование этого приложения остается добровольным.

Ранее был подписан указ о цифровом паспорте, который позволяет гражданам России предоставлять документ, открыв приложение "Госуслуги" на своем мобильном телефоне для подтверждения личности.

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