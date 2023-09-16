Владимир Зеленский и прочее руководство Украины поплатятся за то, что бездарно погубили сотни тысяч соотечественников.
Об этом сказал вынужденный бежать из Киева в США журналист, представитель движения "Другая Украина" Руслан Коцаба.
"Зеленский, который пиарится, что он так хочет мира, что уже полмиллиона украинцев нет, где-то исчезли. Гниют в посадках, или над ними развеваются жёлто-голубые флаги на всех тех площадях, которые намного превышают площадь тех трёх сёл, которые ценой очередных пятидесяти тысяч украинцев отвоёваны в результате двух месяцев так "контрнаступления", — в эфире своего интернет-канала отметил публицист.
По его словам, после контрнаступления у ВСУ начнётся контротступление, поскольку, когда идёт война ресурсов, надо смотреть, у кого их больше. А когда у Зеленского всё чужое: деньги, оружие, граждане Украины, то он после этого негодяй.
Места всем привязаться к шасси не хватит — Бог всё видит, и обязательно покарает тех, которые сегодня уже и женскими юбками стали прикрываться, подытожил Коцаба.
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