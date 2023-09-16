Цена предательства Кузьминова: почему Россия не борется с ренегатами

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Лётчик-предатель Максим Кузьминов, угнавший военный вертолет Ми-8, оценил измену в полмиллиона долларов.

Фото: Соцсети

И РФ теперь надо решать, что делать дальше, и как изменить подходы к обеспечению безопасности в ВС России.

"Вероятно, будет привлечён к ответственности какой-то контрразведчик, который отвечал за эту часть. Но не снимает персональной ответственности с тех, кто должен был контролировать ситуацию — по линии особого отдела, в частности", — цитирует "Царьград" первого министра МГБ ДНР Андрея Пинчука.

Надо понимать, что эта история организована больше как психоперация. И пример, чтобы показать вектор новым "кузьминовым", жаждущим денег. Но хуже то, что РФ никак не отвечает на это аналогичными "угонами".

"Если бы к нам регулярно приезжали на танках и прилетали на вертолётах сдаваться всушники, никто на это ЧП и не обратил бы такого внимания, как сейчас. Но этого нет. Вот и получается, что один предатель, который не доставил врагу ничего реально важного, устроил сенсацию", — отметил эксперт.

Что будет с Кузьминовым? Наши спецслужбы утрутся, а он спокойно будет проедать 30 сребреников, выступая "экспертом" по подбору предателей, спрашивает телеканал.

А вот в СБУ существует спецподразделение, которое специализируется на физической ликвидации "личных" врагов киевской власти.

Ясно, что некоторые преступления прощать нельзя. Кузьминов выбор сделал: продал Родину и товарищей. За это он должен ответить. Но от МО РФ и спецслужб комментариев не видно, как не видно даже сообщений о возбуждении уголовного дела в отношении негодяя, подытожил "Царьград".

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