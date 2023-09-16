Родственница лётчика-предателя Кузьминова: "Его поступок никак нельзя оправдать"

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Родственница предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 и сбежавшего на нём на Украину, рассказала о их жизни после этого случая.

Фото: Telegram-канал издания RT

По её словам, ей очень стыдно говорить о нём, и поступок молодого человека никак нельзя оправдать. В беседе с RT она отметила, что дед Кузьминова был лётчиком и с детства готовил внука к небу.

"Если бы дед жив был, никогда бы такой ситуации не было, наверно". Сам он летал до конца жизни и разбился на транспортном вертолёте. Мать Кузьминова была предпринимателем. Она пропала весной — с ней не могли связаться: "Я написала Максиму, это было 3 или 7 апреля… Он говорит: "Не надо её терять", — вспоминает женщина.

Сам Кузьминов в тот раз заявил, что мать уехала на заработки в Корею, но СМИ пишут, что женщина сбежала на Украину. В комментариях под фотографией женщины в социальных сетях ей пишут, что её сын предал Родину.

Напомним, лётчик уже на Украине дал пресс-конференцию. Он рассказал, что в кабине вертолёта были ещё два члена экипажа, не знавшие о плане побега. После посадки они сдаваться в плен не желали и, по словам предателя, их, "возможно, ликвидировали". Сам Кузьминов перед украинской прессой сидел в майке с тризубом.

Также было опубликовано видео лётчика, где он признаётся, что получил за измену 500 тысяч долларов (около 49 миллионов руб.).

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