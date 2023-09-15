Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный встретился с американскими и британскими представителями.
После этого он в своём Telegram-канале написал, что ждёт хороших новостей.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что подробно ознакомил западных партнёров с оперативной фронтовой обстановкой и представил собственное видение развития там событий.
"Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей", — заявил Залужный.
Он также затронул вопрос усиления систем ПВО, транспорта для поиска путей по ремонта техники и восстановления боеспособности ВСУ.
Накануне экс-премьер Украины Николай Азаров сказал, что Киев списал сотни миллиардов гривен из бюджета под закупку по завышенной цене снаряжения и боеприпасов плохого качества.
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