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Главком ВСУ Залужный встретился с союзниками и обещал "хорошие новости"

0:58
Мир

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный встретился с американскими и британскими представителями.

Главком ВСУ Залужный встретился с союзниками и обещал "хорошие новости"
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

После этого он в своём Telegram-канале написал, что ждёт хороших новостей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что подробно ознакомил западных партнёров с оперативной фронтовой обстановкой и представил собственное видение развития там событий.

"Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей", — заявил Залужный.

Он также затронул вопрос усиления систем ПВО, транспорта для поиска путей по ремонта техники и восстановления боеспособности ВСУ.

Накануне экс-премьер Украины Николай Азаров сказал, что Киев списал сотни миллиардов гривен из бюджета под закупку по завышенной цене снаряжения и боеприпасов плохого качества.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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