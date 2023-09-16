Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20 процентов

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Федеральная налоговая служба (ФНС) в России ввела специальный налоговый кодекс для гамбургеров и чизбургеров, говорится в письме ведомства. Начиная с 1 октября, налог на добавленную стоимость (НДС) для фастфуда увеличится до 20 процентов. Ранее эти товары облагались 10-процентной ставкой НДС, поскольку они классифицировались как хлебобулочные изделия кратковременного хранения.

Фото: Оpenverse

Для реализации этого изменения Федеральная налоговая служба введет новый код для продуктов типа "сэндвич", включая гамбургеры, чизбургеры и аналогичные изделия, в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Экономист Мария Долгова также упомянула, что осенью цены на пиццу и бургеры в России могут вырасти примерно на четыре-восемь процентов. Ожидается, что цены на пиццу вырастут более значительно из-за роста цен на молочные продукты и сыры, в то время как рост цен на бургеры, как ожидается, будет менее выраженным, в основном за счет цен на говядину, которые за лето выросли не так сильно, как на свинину и птицу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены в Макдоналдс в России в июле 2022