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Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20 процентов

1:14
Общество

Федеральная налоговая служба (ФНС) в России ввела специальный налоговый кодекс для гамбургеров и чизбургеров, говорится в письме ведомства. Начиная с 1 октября, налог на добавленную стоимость (НДС) для фастфуда увеличится до 20 процентов. Ранее эти товары облагались 10-процентной ставкой НДС, поскольку они классифицировались как хлебобулочные изделия кратковременного хранения.

Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20 процентов
Фото: Оpenverse

Для реализации этого изменения Федеральная налоговая служба введет новый код для продуктов типа "сэндвич", включая гамбургеры, чизбургеры и аналогичные изделия, в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Экономист Мария Долгова также упомянула, что осенью цены на пиццу и бургеры в России могут вырасти примерно на четыре-восемь процентов. Ожидается, что цены на пиццу вырастут более значительно из-за роста цен на молочные продукты и сыры, в то время как рост цен на бургеры, как ожидается, будет менее выраженным, в основном за счет цен на говядину, которые за лето выросли не так сильно, как на свинину и птицу.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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