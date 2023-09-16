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Канадским заключенным разрешили употреблять наркотики в тюрьме

1:44
Общество

Исправительная служба Канады внедрила новый подход к обращению с запрещенными веществами в тюрьмах. Хотя употребление наркотиков официально запрещено в канадских тюрьмах, департамент решил разрешить заключенным употреблять запрещенные вещества, если им удастся их пронести. Вот ключевые моменты:

Канадским заключенным разрешили употреблять наркотики в тюрьме
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Безопасное потребление: Если в тюремных камерах будут обнаружены запрещенные вещества, они не будут изъяты. Вместо этого заключенным будет разрешено употреблять их в присутствии медицинских работников, чтобы снизить риск передозировки.

Подход к общественному здравоохранению: Исправительная служба Канады рассматривает проблемы психического здоровья и проблемное употребление психоактивных веществ в первую очередь как проблемы общественного здравоохранения. Они направлены на решение этих проблем и обеспечение эффективного лечения.

Стерильные принадлежности: В некоторых канадских тюрьмах были зафиксированы контролируемые случаи употребления наркотиков заключенными. Этим заключенным предоставляются стерильные принадлежности, такие как иглы, шприцы и жгуты, чтобы снизить риски для здоровья, связанные с употреблением наркотиков.

Участие охраны: Смягченный подход привел к увеличению числа охранников, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Некоторые сотрудники тюрьмы контрабандой ввозят в тюрьму запрещенные вещества и продают их со значительной наценкой.

Этот новый подход отражает сдвиг в сторону снижения вреда и соображений общественного здравоохранения в рамках канадской пенитенциарной системы.

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Какие тюрьмы в Канаде
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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