Опасные химические вещества в бытовой химии: ученые предупреждают

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавнее исследование, проведенное американскими учеными, поднимает тревожный вопрос о безопасности многих бытовых чистящих средств. Эти продукты содержат вредные химические компоненты, которые могут негативно сказываться на здоровье, вызывая проблемы с дыхательной системой, повышая риск развития рака и воздействуя на репродуктивную функцию.

Фото: openverse

Ученые проанализировали 28 различных марок чистящих средств и 2 видов освежителей воздуха, включая как обычные, так и экологически чистые варианты. В ходе исследования было обнаружено общее количество 530 уникальных летучих органических соединений (ЛОС) в этих продуктах, из которых 193 были определены как особо опасные для здоровья человека.

Летучие органические соединения (ЛОС) представляют собой химические компоненты, испаряющиеся в виде газа при комнатной температуре. Эти вещества загрязняют воздух в помещении и, по некоторым данным, могут делать его до 5 раз более загрязненным, чем наружный воздух.

Алексис Темкин, старший токсиколог американской экологической организации EWG, подчеркнул, что это исследование предостерегает потребителей, ученых и регулирующие органы от потенциальных рисков, связанных с многочисленными химическими веществами, которые могут попадать в воздух внутри наших домов.

Оказалось, что продукты, с маркировкой "экологически чистые", выделяют меньше ЛОС по сравнению с обычными средствами, примерно вдвое меньше. Кроме того, продукты, не содержащие отдушек, также демонстрировали значительно более низкое содержание ЛОС — почти в 8 раз меньше, чем в обычных средствах.

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Опасные химические вещества в доме