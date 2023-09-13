Суд запретил ликеро-водочному заводу называть продукцию "Пираты Карибского моря"

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Суд по правам интеллектуальной собственности отклонил ходатайство калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" о использовании бренда "Пираты Карибского моря" у корпорации Disney. Решение суда опубликовано в материалах арбитражного дела.

Фото: openverse

В прошлом году винокурня подала иск против Disney Enterprises Inc., добиваясь отмены защиты товарного знака, связанного с "Пиратами Карибского моря", из-за неиспользования. Дело проходило через длительный процесс, первоначально столкнувшийся с задержками и сменой судьи.

12 сентября Суд по правам интеллектуальной собственности вынес окончательное решение об отклонении иска в полном объеме. Важно отметить, что у винокурни есть возможность обжаловать это решение.

Попытки компаний приобрести товарные знаки у других организаций из-за неиспользования не являются редкостью в арбитражной практике. Во многих случаях, когда речь идет о товарных знаках, связанных с популярной культурой, правообладатель регистрирует товарные знаки для широкого спектра товаров, не всегда с намерением их производить. Такая практика может ограничить возможности других компаний использовать хорошо известное название.

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