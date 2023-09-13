"Аэрофлот" начнет предоставлять интернет на своих самолетах

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Александровский объявил во время брифинга на Восточном экономическом форуме, что авиакомпания рассматривает возможность возобновления предоставления интернет-услуг в полете. В рамках форума Аэрофлот и Яковлев подписали соглашение, посвященное цифровым авиационным технологиям, направленное на повышение комфорта пассажиров путем интеграции бортовых развлекательных систем, включая системы спутниковой связи, в свои самолеты.
"Конечно, это есть в наших совместных планах с партнером, который оказывает нам аналогичные услуги для самолетов западного производства. Наш партнер будет совместно с нами и с "Яковлевым" реализовывать подобные решения на новых отечественных самолетах. Также обсуждаем с российскими провайдерами обеспечение интернетом на борту", — заявил Александровский в ответ на вопрос о планах Яковлева по созданию бортовой развлекательной системы для "Аэрофлота".
Аэрофлот ввел платный доступ в Интернет на своих самолетах в 2021 году, но эта услуга была временно отключена в 2022 году после введения санкций. В настоящее время Аэрофлот предлагает клиентам бортовой Wi-Fi для подключения к потоковой развлекательной системе.
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