В Зеленограде задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин, которые были обезглавлены

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин на Фестивальной улице в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, как передает ТАСС.

Фото: мвд.рф

"Сотрудники московского уголовного розыска совместно с сотрудниками УВД САО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого, родившегося в 2000 году, в совершении убийства двух человек на улице Фестивальная", — сказал представитель полиции.

Пресс-служба Следственного комитета по Москве также сообщила, что подозреваемый будет скоро доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных мероприятий.

"В настоящее время следователи готовят документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого, а также анализируют записи с камер видеонаблюдения", — сообщили в столичном СК.

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