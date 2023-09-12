В Хабаровском крае вдвое уменьшился вылов охотской селёдки

В последнее время в Хабаровском крае помимо лосося возникли проблемы и с сельдью.

Фото: Openverse

В последние десятилетия рыбопромышленники столкнулись с серьезными проблемами в нересте сельди в Охотском районе. На Дальневосточном форуме предпринимателей, который прошел в Хабаровске, эта проблема была актуализирована. Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, подчеркнула, что сокращение числа мест нерестовой сельди негативно сказывается на эффективности рыболовства и загрузке береговых заводов.

Одной из причин этого снижения численности сельди являются сильные штормы и ледовая обстановка, которые заставляют рыбу искать другие регионы для нереста. Для решения этой проблемы важно найти способы восстановления популяции сельди в ее традиционных местах нереста, сообщает transsibinfo.com.

Одним из решений, которое ранее было опробовано, является использование искусственных нерестилищ. Этот метод позволяет быстро увеличить численность стада до оптимального уровня и обеспечивает высокий процент выживания эмбрионов, что превосходит результаты естественного нереста.

В связи с этим, рыбопромышленники обратились к властям с просьбой поддержать инициативу использования искусственных нерестилищ на уровне государства. Это позволит не только увеличить количество мест нереста сельди, но и восстановить ее популяцию в целом.

Важно отметить, что поддержка данной инициативы будет иметь долгосрочные положительные последствия для рыбопромышленности и экосистемы Охотского района.

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