Участники 9-го Международного антифашистского форума осудили русофобию на Западе и искажение истории войны

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После завершения работы 9-го Международного антифашистского форума, его участники приняли 12 решения на тему обращений в международные организации В то числе это следующие шаги:

Фото: Пресс-служба Международного антифашистского форума

Направить резолюцию Форума в Организацию Объединённых Наций, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, Организацию Договора о коллективной безопасности, а также в посольства зарубежных стран в Российской Федерации. Выразить мнение о неприемлемости искажения и фальсификации истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, а также о преуменьшении вклада народов Советского Союза в победу над фашизмом в 1945 году. В последние десятилетия в ряде западных стран активно распространяются мифы о Второй мировой войне, в которых Советский Союз и его воины-освободители ставятся в один ряд с нацистскими преступниками. Решающий вклад Красной Армии в разгром фашизма намеренно преуменьшается, что недопустимо и требует всеобщего осуждения и сопротивления. Это имеет критическое значение в наше время, когда России нужно единство, сплоченность, уважение к своей истории и к героям Великой Победы 1945 года, которые внесли надежду на победы и в настоящем и в будущем.

Форум-2023 считает, что текущая мировая обстановка, возникшая после отказа НАТО, США и других западных стран от мирных предложений Министерства иностранных дел Российской Федерации от 17 декабря 2021 года о начале диалога о гарантиях безопасности, напоминает события 1939-1940 годов, когда западные страны отказались от предложений СССР о совместном противодействии захватническим планам фашистской Германии, что привело к началу Второй мировой войны и Великой Отечественной войне. Форум-2023 выражает серьёзную озабоченность по поводу усиливающихся нарушений требований Нюрнбергского трибунала о ответственности вне срока за фашистские и нацистские преступления, о героизации фашистских преступников и о поддержке шествий неофашистов и неонацистов в Германии, США, Франции, Украине и странах Балтии. В этих действиях видится аналогия с подготовкой фашистов и нацистов к Второй мировой войне. Форум-2023 опасается возможности повторения кровавых событий Второй мировой войны, которая принесла огромные человеческие жертвы Советскому Союзу и Китаю. В современных условиях Россия и Китай снова объявлены противниками и врагами США, НАТО и так называемого "золотого миллиарда". Форум призывает молодое поколение России и Китая помнить о этих жертвах и предотвращать их повторение. Форум-2023 категорически осуждает рост русофобских настроений в западных странах и попытки западных политиков уничтожить все связи с Россией и русским народом, включая культуру, спорт, историю, религию и др. Направить предложения в Российский организационный комитет "Победа" относительно включения XI Международного антифашистского форума-2025 в программу мероприятий и о подготовке Федерального закона о малолетних узниках фашизма. Поручить Оргкомитету Форума собрать свидетельства бывших малолетних узников фашистских концлагерей о зверствах нацистов и их пособниках на оккупированной территории СССР, включая названия концлагерей и имена сотрудников их администраций, а также карателей. Создать базу данных под названием "Наш Нюрнберг" и передать собранные материалы соответствующим органам для рассмотрения вопроса о геноциде советского народа и его детей. Поручить Оргкомитету Форума активизировать работу по сохранению памятников, мемориалов и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и малолетних узников фашизма как на территории России, так и за её пределами.

Рекомендовать Оргкомитету Форума изучить опыт издания газеты Международного союза бывших малолетних узников фашизма "Судьба", основанной в 1993 году, и оказывать поддержку в дальнейшем изданию этой уникальной публикации. Поручить Оргкомитету Форума работать с органами государственной власти над установкой краткого описания и информационной таблички на Мемориале "Трагедия народов" на Поклонной горе.

Также форум принял решение о том, чтобы поручить своему оргкомитету рассмотреть вопрос о реконструкции мемориального знака "Малыш" на территории храма Архангела Михаила в Москве в память о малолетних узниках фашизма. Мемориал построен на земле, которая была частью концлагерей, где фашисты удерживали детей во времена Второй мировой войны. Планируют поручить и посотрудничать с органами власти в том, чтобы предоставить более просторное помещение с удобной транспортной доступностью для музейно-выставочного зала "Непокорённые". Тот был создан в 2020 году в Москве Московским городским отделением Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Экспозиция музея сейчас расширяется и выходит за рамки текущего районного выставочного зала.

Наконец, в решениях участников - провести Х Международный антифашистский форум-2024 в Москве с 8 по 11 сентября 2024 года, посвятив его исторической миссии народа по освобождению стран Европы от фашизма и нацизма.

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