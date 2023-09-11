ВЦИОМ: почти 40% женщин не рожают детей из-за плохого материального положения

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Почти 40% женщин в России отказываются от планов о рождении детей в ближайшие пять лет из-за неудовлетворительного финансового положения и ограниченных жилищных условий, заявил генеральный директор Фонда "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (ВЦИОМ) Константин Абрамов.

Фото: openverse

Он представил данные, полученные в ходе исследования, на конференции "Народосбережение в основе социально-культурного развития России" в рамках VIII Восточного экономического форума. Абрамов подчеркнул, что факторы, такие как материальное положение и доступ к жилью, оказывают наибольшее влияние на решение женщин отложить рождение детей.

Около 38% опрошенных женщин указали на отсутствие стабильности в жизни и негативную политическую ситуацию в стране как причины, по которым они не планируют иметь детей в ближайшие пять лет. Одновременно 37% женщин этого возраста утверждают, что уже имеют детей и поэтому не рассматривают возможность рождения новых.

Согласно исследованию, 36% женщин не видят возможности родить детей в ближайшие пять лет из-за фактора возрастных ограничений, даже если их физический возраст позволяет это сделать. Кроме того, у 18% женщин в возрасте от 18 до 45 лет имеются здоровотворные проблемы, которые могут помешать им стать матерями.

Абрамов подчеркнул, что существующая ситуация, как показывают данные исследования, не способствует демографическому взрыву в ближайшее время в России.

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Смысл жизни женщины, у которой нет детей