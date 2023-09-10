В РФ выросла стоимость аренды квартир

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Увеличение интереса к доступным по цене квартирам в России оказало влияние на рост средней стоимости аренды недвижимости на долгосрочный срок.

Фото: openverse

В августе текущего года цены на аренду жилья возросли на 9 процентов. Согласно данным экспертов из "ЦИАН.Аналитики", средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в сентябре составила более 26 тысяч рублей, в то время как за двухкомнатные апартаменты арендаторы готовы отдать более 39 тысяч рублей.

За последний месяц стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах увеличилась на более чем 3,5 процента, достигнув отметки свыше 22 тысяч рублей.

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