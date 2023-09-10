В России интерес к предпринимательству значительно вырос за последние 10 лет

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские бренды активно растут и завоевывают свободные позиции на рынке. Статистические данные подтверждают, что за последние десять лет интерес к предпринимательству значительно возрос. Об этом сообщил Максим Орешкин, помощник президента РФ, во время выездной сессии "Растущие бренды Дальнего Востока" (ВЭБ.РФ).

Фото: Openverse

Оценивая необходимость поддержки для проектов, стремящихся выйти на федеральный и мировой рынок, помощник президента утверждает, что российские бренды способны на многое и успешно развиваются самостоятельно.

На сессии также был представлен экологически чистый бренд одежды "Береги" из Камчатского края, который признан одним из лучших в категории "Креативные товары". Кроме того, были представлены российский экспресс-тест на коронавирус "Рапид Био", энергетический напиток Yakutia Energy Secret, медицинская косметика с экстрактом трепанга и украшения из бетона от бренда Krugom. Beton.

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