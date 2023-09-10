Два независимых наблюдателя, находившихся на избирательных участках в Геленджике, получили повестки в армию. Об этом проинформировал telegram-канал Муниципального центра управления (МЦУ) города-курорта со ссылкой на военного комиссара Сергея Козлова.
Важно отметить, что один из наблюдателей ранее отказался принимать повестку, а вторую повестку вручили его отцу, который также числился на воинском учёте. Оба не явились в военкомат.
В четверг двум гражданам из Геленджика была выдана повестка на явку в военкомат. Оба являются безработными, и поэтому уточнение их данных через организации невозможно.
"Было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично", — говорится в сообщении администрации Геленджика.
Козлов объяснил, что уклоняющиеся от явки в военкомат оказались участниками выборного процесса. По его словам, если бы эти граждане пришли в военный комиссариат в пятницу, их бы не отвлекли от работы в комиссии.
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