В Геленджике два наблюдателя получили повестки в военкомат

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Два независимых наблюдателя, находившихся на избирательных участках в Геленджике, получили повестки в армию. Об этом проинформировал telegram-канал Муниципального центра управления (МЦУ) города-курорта со ссылкой на военного комиссара Сергея Козлова.

Важно отметить, что один из наблюдателей ранее отказался принимать повестку, а вторую повестку вручили его отцу, который также числился на воинском учёте. Оба не явились в военкомат.

В четверг двум гражданам из Геленджика была выдана повестка на явку в военкомат. Оба являются безработными, и поэтому уточнение их данных через организации невозможно.

"Было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично", — говорится в сообщении администрации Геленджика.

Козлов объяснил, что уклоняющиеся от явки в военкомат оказались участниками выборного процесса. По его словам, если бы эти граждане пришли в военный комиссариат в пятницу, их бы не отвлекли от работы в комиссии.

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