В Госдуму внесли проект, уточняющий статью о контрабанде табака и алкоголя в ЕАЭС

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Правительство представило в Госдуму законопроект, который уточняет нормы Уголовного кодекса Российской Федерации относительно контрабанды товаров внутри Евразийского экономического союза. Этот проект также затрагивает товары, такие как табачные изделия и алкогольная продукция. Текст данного законопроекта размещен в электронной базе Госдумы.

Фото: Wikipedia

Предлагается внести изменения в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ, которая будет устанавливать разные виды ответственности в зависимости от типа контрабандируемых товаров. В настоящее время незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза или границу России в крупных объемах (стоимостью более 100 тысяч рублей), включая товары из перечня стратегически важных товаров и ресурсов, может привести к лишению свободы на срок до семи лет и штрафу в размере до 1 миллиона рублей. То же самое наказание будет применяться и к контрабанде опасных и вредных веществ, взрывчатых материалов, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, военной техники, а также культурных ценностей и особо ценных видов диких животных и водных биологических ресурсов, включенных в Красную книгу РФ.

Существует также статья 200.2 Уголовного кодекса РФ, касающаяся контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза. Она предусматривает штраф до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Предложение заключается в отмене этой статьи и внесении изменений в статью 226.1, чтобы охватить контрабанду табачной и алкогольной продукции из и в Россию.

Разработчики законопроекта напоминают, что эти товары включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, и их контрабанда уже преследуется по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. Это означает, что лица, совершившие контрабанду алкоголя и табачных изделий, будут привлекаться к уголовной ответственности по этой статье, независимо от того, пересекли ли они таможенную границу ЕАЭС или границу России с другими странами-членами союза.

Санкции за эти преступления остаются прежними. За контрабанду товаров, включенных в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, через таможенную границу ЕАЭС или границу РФ, предусматривается наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до трёх лет, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Такие же наказания будут применяться и к контрабанде культурных ценностей в крупных объемах, особо ценных видов диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, включенных в Красную книгу РФ.

Также предусматриваются изменения в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, которые предоставляют таможенным и пограничным органам ФСБ право вести дознание по уголовным делам, связанным с контрабандой указанных товаров.

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